Звезда «Очень странных дел» рассказала о необычном предложении руки и сердца

Милли Бобби Браун заявила, что Бон Джови сделал ей предложение во время дайвинга

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун рассказала о необычном предложении руки и сердца, которое ей сделал жених Джейк Бон Джови, сын рок-музыканта Джона Бон Джови. Слова актрисы передает издание Hola.

Пара сблизилась на почве общей любви к дайвингу. Однажды Бон Джови позвал Браун плавать, настояв, чтобы сессия прошла в определенном месте. «Я говорю: "Это скучно, давай найдем новое место". А он такой: "Нет, нам обязательно нужно туда», — вспомнила артистка.

По словам Браун, предложение ей сделали во время погружения. «Он протягивает мне ракушку, я ее переворачиваю, а там кольцо», — отметила актриса. Она согласилась выйти замуж при помощи языка жестов.

Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови встречались с 2021 года.

В октябре актриса показала фанатам прыщи на лице, перед этим продемонстрировав внешность с макияжем, который скрывал состояние кожи.