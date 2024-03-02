Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:31, 2 марта 2024Культура

Звезда «Очень странных дел» рассказала о необычном предложении руки и сердца

Милли Бобби Браун заявила, что Бон Джови сделал ей предложение во время дайвинга
Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови

Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун рассказала о необычном предложении руки и сердца, которое ей сделал жених Джейк Бон Джови, сын рок-музыканта Джона Бон Джови. Слова актрисы передает издание Hola.

Пара сблизилась на почве общей любви к дайвингу. Однажды Бон Джови позвал Браун плавать, настояв, чтобы сессия прошла в определенном месте. «Я говорю: "Это скучно, давай найдем новое место". А он такой: "Нет, нам обязательно нужно туда», — вспомнила артистка.

По словам Браун, предложение ей сделали во время погружения. «Он протягивает мне ракушку, я ее переворачиваю, а там кольцо», — отметила актриса. Она согласилась выйти замуж при помощи языка жестов.

Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови встречались с 2021 года.

В октябре актриса показала фанатам прыщи на лице, перед этим продемонстрировав внешность с макияжем, который скрывал состояние кожи.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Шульгин
      Обсудить
      Последние новости

      Взрывное устройство нашли под днищем автомобиля на въезде в Крым. За рулем был правоохранитель из Херсонской области

      В Британии рассказали об уязвимости украинских систем ПВО

      Для россиян организовали живой концерт в небе

      Лавров отреагировал на заявления Армении об ошибочном курсе на дружбу с Россией

      Москва предложила Еревану определиться со своим участием в ОДКБ

      Украинский дрон атаковал следственную группу СК России

      Лавров и глава МИД Палестины провели встречу на форуме в Анталии

      Лавров раскритиковал идею стран Запада провозгласить независимую Палестину

      Глава ФИФА оценил возможное внедрение синих карточек в футболе

      Лавров уличил Германию в возможном содействии ВСУ в атаках на Крымский мост

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше