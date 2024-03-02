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18:28, 2 марта 2024Культура

Звезда «Слова пацана» рассказал об изменениях в жизни после съемок в сериале

Актер Кемстач заявил, что стал более ответственным после съемок в «Слове пацана»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер и звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач рассказал, как съемки изменили его жизнь и его самого. Об этом сообщает РИА Новости.

О том, как сериал повлиял на него, актер рассказал во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сириусе, Краснодарский край.

«Кардинально я стал значимым человеком в медиасфере, а если про меня внутри — повзрослел, наверное, стал ответственно подходить к жизни», — заявил Кемстач. Он также отметил, что теперь стал более точно понимать, с какими людьми стоит общаться, а каких лучше избегать.

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Актер также ответил критикам, которые заявляли, что «Слово пацана» способствует романтизации бандитизма. По его мнению, посмотрев сериал и особенно его финал, умные люди сразу поймут, что поступать так, как его герои, ни в коем случае нельзя.

Ранее сообщалось, что актер сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Лев Зулькарнаев признался в алкогольной зависимости. По словам 24-летнего артиста, раньше он в больших количествах употреблял спиртное.

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