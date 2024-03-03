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14:16, 3 марта 2024Ценности

Дочь Орнеллы Мути выйдет на подиум на Московской неделе моды

Дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли выйдет на подиум на Московской неделе моды

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли выйдет на подиум на Московской неделе моды (МНМ). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МНМ.

Отмечается, что 49-летняя актриса и певица в качестве манекенщицы примет участие в показе российского бренда Maison Esve. «В Неделе моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли», — говорится в сообщении.

Известно, что данное шоу состоится 4 марта в пять часов вечера в Центральном выставочном зале «Манеж».

В ноябре 2023 года Орнелла Мути призналась в любви к российскому дизайнеру Ульяне Сергеенко. Выяснилось, что знаменитость предпочитает одежду указанного бренда уже более 10 лет.

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      Карина Черных
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