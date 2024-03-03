Дочь Орнеллы Мути выйдет на подиум на Московской неделе моды

Дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли выйдет на подиум на Московской неделе моды

Дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли выйдет на подиум на Московской неделе моды (МНМ). Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МНМ.

Отмечается, что 49-летняя актриса и певица в качестве манекенщицы примет участие в показе российского бренда Maison Esve. «В Неделе моды примет участие дочь Орнеллы Мути Найке Ривелли», — говорится в сообщении.

Известно, что данное шоу состоится 4 марта в пять часов вечера в Центральном выставочном зале «Манеж».

В ноябре 2023 года Орнелла Мути призналась в любви к российскому дизайнеру Ульяне Сергеенко. Выяснилось, что знаменитость предпочитает одежду указанного бренда уже более 10 лет.