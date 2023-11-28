Орнелла Мути рассказала о любви к одному российскому дизайнеру

Итальянская актриса Орнелла Мути призналась в любви к российскому дизайнеру Ульяне Сергеенко. Об этом она рассказала на международном форуме BRICS+ Fashion Summit в Москве, сообщает ТАСС.

Выяснилось, что знаменитость предпочитает одежду модного дома уже более 10 лет. «Границ у моды нет. Так и должно быть, потому что каждый выражается так, как хочет (...) Уже 10 лет, как я ее для себя открыла и влюбилась, потому что у нее волшебные, очень женственные и очень сексуальные образы. Я предпочитаю Ульяну итальянским дизайнерам», — заявила она.

Вдобавок Мути отметила, что познакомилась с Сергеенко в Каннах. «Я увидела ее платья и просто влюбилась (...) У нее женщина остается очень сексуальной, очень женственной, но она никогда ничего не делает чересчур», — высказалась актриса в заключение.

В ноябре Орнелла Мути также заявила о желании поработать в России.