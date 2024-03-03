Дверь из финала «Титаника» выставят на аукцион за 3,7 миллиона рублей

Дверь из «Титаника» выставят на аукцион Heritage Auctions за 3,7 миллиона рублей

Дверь из финала фильма «Титаник» режиссера Джеймса Кэмерона выставят на аукцион Heritage Auctions в США за миллионы рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о резном деревянном обломке, на котором спасалась героиня Кейт Уинслет. Аукционисты установили, что размеры данного реквизита составляют 8 футов (2,44 метра) в длину и 41 дюйм (1,04 метра) в ширину и на нем одновременно могли бы поместиться персонажи Уинслет и Леонардо Ди Каприо.

Известно, что торги пройдут с 20 по 24 марта. Стартовая цена лота составляет 40 тысяч долларов (примерно 3,7 миллиона рублей).

В январе сообщалось, что сценарии к двум сериям сериала «Друзья», которые были найдены в мусоре 25 лет назад, проданы на аукционе более чем за 22 тысячи фунтов стерлингов.