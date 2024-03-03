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04:54, 3 марта 2024Россия

Движение по трассе «Таврида» в сторону Керчи перекрыли

Советник главы Крыма: движение по трассе «Таврида» в направлении Керчи перекрыто
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Движение по автотрассе «Таврида» в Крыму временно ограничено в направлении Керчи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.

Он уточнил, что движение транспорта остановлено в районе Феодосии. Чиновник также опубликовал способы объезда перекрытого участка.

Ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.

3 марта Telegram-канал Shot сообщил о взрывах в Феодосии. Несколько взрывов раздались в третьем часу ночи, позже прозвучало еще несколько взрывов.

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      Марина Совина
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