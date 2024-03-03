Движение по трассе «Таврида» в сторону Керчи перекрыли
Советник главы Крыма: движение по трассе «Таврида» в направлении Керчи перекрытоСюжетВзрыв на Крымском мосту
Движение по автотрассе «Таврида» в Крыму временно ограничено в направлении Керчи. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков.
Он уточнил, что движение транспорта остановлено в районе Феодосии. Чиновник также опубликовал способы объезда перекрытого участка.
Ранее было временно перекрыто движение по Крымскому мосту.
3 марта Telegram-канал Shot сообщил о взрывах в Феодосии. Несколько взрывов раздались в третьем часу ночи, позже прозвучало еще несколько взрывов.