Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: британские войска тренируют украинский спецназ

Бывшая глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль заявила, что войска Запада находятся на территории Украины. Об этом она сообщила ТАСС в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

По словам Кнайсль, данную информацию подтвердил канцлер Германии Олаф Шольц. «Эти войска уже там. Канцлер Шольц признал это, когда говорил, что, если мы пошлем ракеты, нам придется послать немецкие войска, как это сделали британцы. Это уже признано. Это общеизвестный секрет. Это не государственная тайна», — заверила она.

Кроме того, экс-глава МИД европейского государства отметила, что Вооруженные силы Великобритании тренируют украинский спецназ.

Ранее в марте Карин Кнайсль заявила, что она окончательно переехала в Россию и намерена построить в стране дом. Экс-глава МИД европейского государства объяснила свой переезд в Россию тем, что это «по-настоящему свободная страна».