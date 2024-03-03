Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:25, 3 марта 2024Среда обитания

Экс-глава МИД Австрии объявила об окончательном переезде в Россию

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Бывшая глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль заявила, что она окончательно переехала в Россию и намерена построить в стране дом. Об этом она сообщила в ходе лекции на Всемирном фестивале молодежи, проходящем на федеральной территории Сириус, ее слова приводит агентство ТАСС.

Экс-глава МИД европейского государства объяснила свой переезд в Россию тем, что это «по-настоящему свободная страна». Помимо этого, Кнайсль рассказала, что уже «присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом». «Я не городской житель», — добавила она.

Кнайсль призналась, что чувствует себя в России как дома и ощущает душевную теплоту живущих в ней людей. «Изучила русский язык, но еще не до конца чувствую себя уверенно, говоря на русском», — отметила бывшая глава МИД Австрии.

В августе 2023 года стало известно, что Кнайсль арендовала дом в селе Петрушово Рязанской области. В сентябре она переехала в съемную квартиру в Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В Ингушетии проведена контртеррористическая операция, шесть боевиков ликвидированы. Что известно?

      В Великобритании заявили о слабости вооруженных сил

      Экс-глава МИД Австрии объявила об окончательном переезде в Россию

      Медведев заявил о подготовке Германии к войне с Россией

      Дочь Орнеллы Мути выйдет на подиум на Московской неделе моды

      Минобороны России сообщило об уничтожении 143 украинских БПЛА

      Шойгу призвал Запад услышать адресованные ему слова Путина

      В Турции заявили о пределах военных возможностей России и Украины

      Пугачева выпустила песню впервые за пять лет

      Охранники московского торгового центра избили женщину из-за подозрений в краже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше