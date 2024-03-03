Экс-глава МИД Австрии объявила об окончательном переезде в Россию

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию

Бывшая глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Карин Кнайсль заявила, что она окончательно переехала в Россию и намерена построить в стране дом. Об этом она сообщила в ходе лекции на Всемирном фестивале молодежи, проходящем на федеральной территории Сириус, ее слова приводит агентство ТАСС.

Экс-глава МИД европейского государства объяснила свой переезд в Россию тем, что это «по-настоящему свободная страна». Помимо этого, Кнайсль рассказала, что уже «присмотрела одно место на востоке России, где хотела бы построить дом». «Я не городской житель», — добавила она.

Кнайсль призналась, что чувствует себя в России как дома и ощущает душевную теплоту живущих в ней людей. «Изучила русский язык, но еще не до конца чувствую себя уверенно, говоря на русском», — отметила бывшая глава МИД Австрии.

В августе 2023 года стало известно, что Кнайсль арендовала дом в селе Петрушово Рязанской области. В сентябре она переехала в съемную квартиру в Петербурге.