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17:00, 3 марта 2024Мир

Экс-глава МИД Австрии заявила о запрете Украине на переговоры с Россией

Экс-глава МИД Австрии: рано или поздно Россия и США будут говорить об Украине

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Рано или поздно Россия и США будут говорить о завершении конфликта на Украине, а пока Киеву не разрешается вести переговоры с Москвой, заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что рано или поздно Вашингтон и Москва будут говорить друг с другом», — сказала бывший министр.

По ее словам, участие Китая в переговорах может привести к появлению определенных идей. Кнайсль также отметила огромный посреднический вклад турецкой дипломатии. Бывший министр резюмировала, что обычно переговорам на высоком уровне предшествуют дискуссии уровнями пониже.

Ранее бывшая министр заявила, что окончательно переехала в Россию и намерена построить в ее восточной части дом, поскольку это «по-настоящему свободная страна».

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      Иван Потапов
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