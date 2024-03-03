Ирану отказали в постройке военной базы в Судане

WSJ: власти Судана отказали Ирану в постройке военной базы на территории страны

Власти Судана отказали Ирану в постройке военно-морской базы на территории страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на советника по разведке военного лидера Судана Ахмада Хасана Мохамеда.

Отмечается, что данную базу планировали расположить на «стратегическом перекрестке» между регионами Ближнего Востока и Африки. Указанное местоположение позволило бы Ирану усилить контроль над Красным морем.

В свою очередь, взамен власти государства обещали передать Судану дроны, военный корабль и вертолеты. Однако, по словам советника, соглашение не состоялось из-за опасений Судана вызвать напряженность в отношениях с США и Израилем.

Ранее в марте руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США и их союзники хотят принять жесткие меры, если Иран продаст России баллистические ракеты для использования на территории СВО.