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14:46, 3 марта 2024Мир

Лавров провел переговоры с главой МИД Турции

Глава МИД Турции Фидан обсудил с Лавровым ситуацию на Кавказе и в Сирии

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министры иностранных дел Росси и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели переговоры в рамках Дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас была возможность обсудить мирный процесс на Кавказе [между Арменией и Азербайджаном], также мы обсудили проводимые по различным каналам процессы, связанные с вопросами безопасности в Черном море», — поделился темами переговоров Фидан, не уточняя детали обсуждения.

Глава МИД Турции также отметил, что в рамках встречи была затронута текущая ситуация в Сирии. Стороны решили в дальнейшем уделять этому вопросу больше внимания.

Ранее Хакан Фидан подчеркнул, что Россия и Украины достигли предела своих военных возможностей. Он указал на возможность перехода к мирному диалогу в настоящее время.

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      Дмитрий Попов
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