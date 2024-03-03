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14:08, 3 марта 2024Мир

В Турции заявили о пределах военных возможностей России и Украины

Глава МИД Турции Фидан: Россия и Украина достигли предела военных возможностей

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские и украинские войска достигли предела своих возможностей, поэтому теперь необходимо продвигать идею мирного диалога. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на закрытии Дипломатического форума в Анталье, сообщает ТАСС.

«Наша позиция состоит в том, что обе стороны уже достигли лимитов того, чего можно получить военными методами», — отметил он, указав, что в связи с этим пришло время для диалога по вопросу прекращения огня.

Министр также добавил, что вопрос перемирия можно отделить от территориальных споров и темы суверенитета. Он уточнил, что в рамках такого диалога может не обсуждаться «признание оккупированных территорий».

Ранее на полях Дипломатического форума в Анталье министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что визит венгерского премьер-министра Виктора Орбана в Россию не планируется.

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      Дмитрий Попов
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