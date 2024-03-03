МИД Венгрии рассказал о планах визита Орбана в Россию

Визит премьер-министра Венгрии Орбана в Россию пока не обсуждается

Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию пока не обсуждается. Об этом РИА Новости рассказал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, сейчас этой темы в повестке нет. Об этом министр заявил на полях Дипломатического форума в Анталье.

Ранее Орбан сказал, что Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Россией, поскольку у нее плохие воспоминания о периоде, когда она была. На его слова, в частности, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия не несет опасности для государств, которые не проводят враждебную политику по отношению к Москве.