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19:25, 27 февраля 2024Мир

Орбан заявил о плохих воспоминаниях Венгрии об общей с Россией границе

Премьер Орбан: у Венгрии плохие воспоминания о периоде общей границы с Россией

Фото: Marton Monus / Globallookpress.com

Венгрия не хотела бы иметь общую границу с Россией, поскольку у нее плохие воспоминания о периоде, когда она была. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан на встрече правительств Чехии, Венгрии, Словакии и Польши, сообщает index.hu.

«С точки зрения Венгрии, здесь есть особый аспект, поскольку Венгрия не хочет иметь общую границу с Россией. Что касается этого периода, у нас остались плохие воспоминания», — сказал политик.

Он отметил, что Венгрия направляет на Украину гуманитарную помощь, обучает врачей и помогает беженцам, однако Будапешт не желает отправлять военную помощь.

Ранее венгерский премьер подчеркнул, что конфликт на Украине необходимо разрешить дипломатическим путем, так как сколько бы оружия и военной помощи Киеву ни передал Запад, он не будет способен победить Москву.

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      Семен Александров
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