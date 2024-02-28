Песков ответил на слова Орбана о нежелании Венгрии граничить с Россией

Песков Орбану: Россия не несет опасности для невраждебных государств

Россия не несет опасности для государств, которые не проводят враждебную политику по отношению к Москве. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ответив на слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании его страны обрести общую границу с Россией. Его слова передает РИА Новости.

«Мы далеко не во всем сходимся с господином Орбаном. Россия не представляет опасность собой, вопреки тому, что сейчас с завидным постоянством повторяют в Евросоюзе, ни для каких государств, которые не относятся враждебно к России, которые не пытаются стать анти-Россией», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что страх граничить с Россией не имеет оснований, так как цель страны — «обеспечить безопасность для себя и для своих детей».

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не хотела бы граничить с Россией, так как период, когда страны соседствовали на карте, оставил у Венгрии плохие воспоминания.