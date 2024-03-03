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13:02, 3 марта 2024Россия

На трассе «Таврида» у Феодосии запустили реверсивное движение

Министр транспорта Крыма: на трассе «Таврида» запущено реверсивное движение

Фото: РИА Новости Крым

На участке автомобильной трассы «Таврида» в районе города Феодосия запущено реверсивное движение. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.

«На 89-м километре автомобильной дороги "Таврида" открыто реверсивное движение. Открыть полностью движение по участку автомобильной дороги планируется до конца суток», — отметил он.

Министр добавил, что вопрос ограничений на трассе находится под его особым контролем. Он также попросил водителей соблюдать требования временно установленных дорожных знаков для обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее утром Минобороны России сообщило об уничтожении над Крымским полуостровом 38 беспилотников Вооруженных сил Украины. В то же время появилась информация о временных ограничениях движения по автотрассе «Таврида».

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      Дмитрий Попов
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