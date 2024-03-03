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07:21, 3 марта 2024Россия

ВСУ атаковали Крым десятками дронов. Движение по трассе «Таврида» и Крымскому мосту перекрывали

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили над Крымом 38 дронов ВСУ

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Крымским полуостровом 38 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дежурные средства ПВО уничтожили все дроны, запущенные противником. Также выяснилось, что беспилотники относились к самолетному типу.

Ранее 3 марта Telegram-канал Shot сообщил о взрывах в Феодосии. Несколько взрывов раздались в третьем часу ночи, позже прозвучало еще несколько взрывов.

Движение по трассе «Таврида» и Крымскому мосту перекрывали

После сообщений о взрывах было временно перекрыто движение по Крымскому мосту. Находящихся в тот момент на мосту и в зоне досмотра водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Позднее дорога снова была открыта.

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Также советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков сообщил, что в районе Феодосии было временно ограничено движение по автотрассе «Таврида» в направлении Керчи. Чиновник опубликовал способ объезда перекрытого участка. Также, добавил он, находящиеся на местах экипажи ГИБДД также направляют водителей в объезд. На момент написания новости движение транспорта осуществляется транзитом через Феодосию.

Украинские силовики анонсировали «сюрпризы» в Крыму

В феврале глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) записал видеообращение, в котором пообещал России в Крыму новые «сюрпризы» и заявил, что не рекомендовал бы гражданскому населению пользоваться Крымским мостом. До этого глава Службы безопасности Украины Василий Малюк также предупредил о «новых сюрпризах» и пригрозил взрывом «обреченного» Крымского моста.

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Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что украинские военные пытаются наносить удары по Крыму западными крылатыми ракетами. «Наши пилоты тактической авиации очищают Крым ракетами, которые нам предоставили партнеры», — сказал он. Его заявление прозвучало после того, как российские системы противовоздушной обороны сбили 20 ракет ВСУ над Крымом и акваторией Черного моря.

2 марта под днищем автомобиля на въезде в Крым нашли самодельное взрывное устройство. За рулем был правоохранитель из Херсонской области. Эксперты заключили, что бомба была изготовлена из компонентов иностранного прoизводства, поставляемых на Украину странами НАТО. В данный момент устанавливаются обстоятельства и причастные.

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      Марина Совина
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