На трассе в Екатеринбурге заметили голого мужчину

«ЛизаАлерт» разыскивает бегавшего голым по трассе в Екатеринбурге мужчину

В Екатеринбурге начали разыскивать мужчину, бегавшего голым по трассе. Об этом сообщил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области в социальной сети «ВКонтакте».

Обнаженного россиянина заметили 2 марта, он бежал босиком по обочине автомобильной дороги. Портал E1.ru написал, похожего на него человека в тот же вечер видели в другом районе города. Родственники мужчины узнали его по видео и объявили в розыск. Как позже сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт», екатеринбуржца нашли живым.

По данным местных СМИ, 2 марта в Екатеринбурге видели еще как минимум двух голых людей. Так, полиция проверяет появление раздетого мужчины у торгового центра «Карнавал» с мусорным пакетом в руках.

Еще одна женщина сняла с себя одежду посреди проезжей части и села на землю, мешая движению машин. По предварительным данным, у нее было обострение психического заболевания. Россиянку передали медикам.

Житель Екатеринбурга избил 19-летнюю девушку-продавца фейерверков из-за пяти тысяч рублей. Он распылил в лицо пострадавшей газ из баллончика, а потом похитил деньги.