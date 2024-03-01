Россиянин жестоко избил 19-летнюю девушку-продавца из-за пяти тысяч рублей

Житель Екатеринбурга жестоко избил 19-летнюю девушку-продавца из-за пяти тысяч

Житель Екатеринбурга жестоко избил 19-летнюю девушку-продавца фейерверков из-за пяти тысяч рублей. Об этом стало известно порталу E1.ru.

Инцидент произошел на улице Шварца. Россиянин сначала распылил в лицо несчастной газ из баллончика, затем похитил из кассы деньги и забрал лежавшую на прилавке коробку фейерверков.

Нападавшего объявили в розыск. В УМВД по Екатеринбургу отметили, что оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как преступник сбегает. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Калуге мужчина предложил угостить посетителей бара алкоголем за свой счет, но получил отказ и избил за это одного из гостей.