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14:28, 29 февраля 2024Россия

Россиянин избил посетителя бара за отказ пить за его счет

Житель Калуги избил посетителя бара за отказ пить за его счет

Фото: Edgar Chaparro / Unsplash

Житель Калуги предложил угостить посетителей алкогольными напитками за свой счет, но получил отказ и избил за это одного из гостей заведения. Об этом пишет портал Kaluga-poisk.ru.

По его данным, судимый в прошлом 23-летний россиянин не сдержался после получения критики за щедрое предложение и набросился на нового знакомого с кулаками. Когда оппонент упал на пол, молодой человек стал наносить ему удары стулом. После стычки житель Калуги сбежал из бара. Пострадавшего доставили в больницу.

По заключениям врачей, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Ульяновске десятки молодых людей устроили массовую драку у бара «Руки вверх!» и остались незамеченными полицией. Сотрудники правоохранительных органов узнали о конфликте из местного Telegram-канала, куда выложили видео с дракой. Когда оперативники прибыли на место, там уже никого не было.

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      Владислав Толстиков
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