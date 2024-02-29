Россиянин избил посетителя бара за отказ пить за его счет

Житель Калуги избил посетителя бара за отказ пить за его счет

Житель Калуги предложил угостить посетителей алкогольными напитками за свой счет, но получил отказ и избил за это одного из гостей заведения. Об этом пишет портал Kaluga-poisk.ru.

По его данным, судимый в прошлом 23-летний россиянин не сдержался после получения критики за щедрое предложение и набросился на нового знакомого с кулаками. Когда оппонент упал на пол, молодой человек стал наносить ему удары стулом. После стычки житель Калуги сбежал из бара. Пострадавшего доставили в больницу.

По заключениям врачей, здоровью потерпевшего был причинен тяжкий вред.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, нападавшего задержали, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что в Ульяновске десятки молодых людей устроили массовую драку у бара «Руки вверх!» и остались незамеченными полицией. Сотрудники правоохранительных органов узнали о конфликте из местного Telegram-канала, куда выложили видео с дракой. Когда оперативники прибыли на место, там уже никого не было.