На Украине заявили об успешном достижении российскими дронами целей

Глава ДТЭК: в последнее время все больше российских дронов достигают целей

За последние несколько недель все больше российских дронов и ракет достигают намеченных целей. Об этом заявил глава украинской энергокомпании ДТЭК Максим Тимченко, передает The Financial Times.

«Возникает ощущение, что мы (Украина) становимся еще более незащищенными, это сильно подрывает нашу уверенность», — подчеркнул он.

Тимченко отметил, что Киев проиграет в «энергетической войне» с Россией без помощи со стороны Штатов. При этом ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что на поверхностное восстановление электростанций страны нужно минимум 1,5 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Приднепровская теплоэлектростанция (ТЭС) в Днепре вышла из строя и полностью приостановила выработку электричества в результате повреждений. В случае повышения нагрузки на электросеть, Днепропетровскую область ждут перебои со светом, поскольку Приднепровская ТЭС — крупнейший источник электроэнергии в стране. При этом восстановительные работы могут занять несколько месяцев.