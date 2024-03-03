Названы особенности полета украинских БПЛА по российской территории

Боец с позывным Лего: БПЛА ВСУ летят над Россией на высоте до тысячи метров

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) летят на высоте до тысячи метров в режиме тишины. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из российских подразделений по борьбе с дронами в зоне спецоперации с позывным Лего.

Он объяснил, что беспилотники залетают вглубь России в автономном режиме, без участия оператора. «Им указана точка, они взлетели, курс им дали, они по курсу ушли и корректируются спутниками», — сказал военный.

Лего указал на последний инцидент, когда дрон ВСУ атаковал Санкт-Петербург, хотя расстояние от украинской границы до Ленобласти составляет 1200 километров. По словам военного, дрон самолетного типа с четырехтактным бензиновым двигателем может с легкостью преодолеть эту дистанцию, потратив около 40 литров топлива.

2 марта беспилотник ВСУ попытался атаковать порт Бронка в Петербурге. Дрон был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). По словам очевидцев, прозвучали два хлопка. При этом взрывы также слышали жители деревней Пеники и Малая Ижора.

Утром 2 марта беспилотник рухнул в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Обломки повредили один из жилых домов на Пискаревском проспекте. После случившегося по меньшей мере шесть человек обратились за медицинской помощью.