В Петербурге упал беспилотник

В Петербурге обломки беспилотника упали рядом с домом на Пискаревском проспекте

В Санкт-Петербурге упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), обломки рухнули рядом с одним из домов на Пискаревском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как рассказали очевидцы, они слышали звук мотора в небе, а затем увидели яркую вспышку и услышали звук взрыва.

Предварительно, выбиты окна в квартире. О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался на территории Белгородской области. Дрон атаковал село Вознесеновка примерно в восьми километрах от российской государственной границы. После падения беспилотника он сдетонировал. При атаке никто не пострадал.