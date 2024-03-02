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08:04, 2 марта 2024Россия

В Петербурге упал беспилотник

В Петербурге обломки беспилотника упали рядом с домом на Пискаревском проспекте

В Санкт-Петербурге упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), обломки рухнули рядом с одним из домов на Пискаревском проспекте. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Как рассказали очевидцы, они слышали звук мотора в небе, а затем увидели яркую вспышку и услышали звук взрыва.

Предварительно, выбиты окна в квартире. О пострадавших не сообщается. На месте работают экстренные службы. Официальной информации о происшествии пока нет.

Ранее беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался на территории Белгородской области. Дрон атаковал село Вознесеновка примерно в восьми километрах от российской государственной границы. После падения беспилотника он сдетонировал. При атаке никто не пострадал.

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      Марина Совина
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