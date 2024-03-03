Силовые структуры
Охранники московского торгового центра избили женщину из-за подозрений в краже
В Москве охранники ТЦ «Штаер» избили женщину из-за подозрений в краже
В Москве охранники торгового центра (ТЦ) «Штаер» в Чертаново избили женщину из-за подозрений в краже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, сотрудники частного охранного предприятия толкнули женщину на землю, начали бить ее ногами по голове, а всех, кто мешал им это делать, отталкивали и угрожали симметричной расправой. За происходящим наблюдала менеджер магазина. Она заявляла, что уже вызвала полицию для разбирательства именно в краже.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Они будут общаться со всеми участниками конфликта.
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