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14:06, 3 марта 2024Силовые структуры

Охранники московского торгового центра избили женщину из-за подозрений в краже

В Москве охранники ТЦ «Штаер» избили женщину из-за подозрений в краже

Кадр: Telegram-канал Mash

В Москве охранники торгового центра (ТЦ) «Штаер» в Чертаново избили женщину из-за подозрений в краже. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сотрудники частного охранного предприятия толкнули женщину на землю, начали бить ее ногами по голове, а всех, кто мешал им это делать, отталкивали и угрожали симметричной расправой. За происходящим наблюдала менеджер магазина. Она заявляла, что уже вызвала полицию для разбирательства именно в краже.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Они будут общаться со всеми участниками конфликта.

Ранее в Благовещенске охранник бара избил посетителя и случайно столкнул его в шахту лифта.

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