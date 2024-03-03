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15:09, 3 марта 2024Путешествия

Россияне бросили трехлетнего сына одного в квартире на сутки

«Фонтанка»: родители бросили трехлетнего сына одного в квартире в Петербурге

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Санкт-Петербурге россияне бросили трехлетнего сына одного на сутки в квартире. Об этом стало известно изданию «Фонтанка».

В полицию обратилась 75-летняя бабушка мальчика. Она сообщила, что в течение последних суток ее внук находится один дома на бульваре Новаторов.

На место прибыли сотрудники МЧС, они взломали двери и передали ребенка социальным работникам. На следующий день полиция задержала в квартире родителей мальчика — безработных 46-летнего мужчину и 45-летнюю женщину. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 125 («Оставление в опасности») УК РФ.

По данным источника, семья состоит на учете. Ранее мать хотели привлечь за угрозу расправой, но суд прекратил дело.

В Братске на восьмилетнего ребенка напала бродячая собака. Школьника защитили одноклассники, которые не растерялись и отпугнули животное.

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      Мария Борисова
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