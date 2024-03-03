В российском городе одноклассники отбили ребенка у бродячей собаки

СК по Иркутской области возбудил дело после нападения бродячей собаки на ребенка

На восьмилетнего ребенка в городе Братске Иркутской области напала бродячая собака. Об этом сообщило следственное управление СК по региону.

Инцидент произошел возле одной из школ. Бездомное животное набросилось на мальчика у укусило его за ногу. Одноклассники ребенка не растерялись и спугнули собаку. Мать отвезла пострадавшего ребенка в травмпункт.

Было возбуждено уголовное дело. Следователи установят все обстоятельства ЧП, дадут оценку деятельности лиц, ответственных за организацию отлова и содержания безнадзорных животных.

В России власти регионов борются с проблемной бездомных собак законами, разрешающими эвтаназию опасных животных. Документы, разрешающие такие радикальные меры, приняты на Чукотке, в Алтайском и Забайкальском краях, а также в Астраханской области. Первым эвтаназию бездомных опасных животных разрешила Бурятия.