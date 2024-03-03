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16:51, 3 марта 2024Россия

Россиянин обматерил и ударил головой девочку в Краснодаре

В Краснодаре мужчина обматерил и ударил головой в лицо девочку-подростка

В Краснодаре мужчина ударил головой девочку-подростка из-за того, что она обидела его сына. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Утверждается, что это произошло на детской площадке в районе Новознаменский. По словам очевидцев, мальчик пожаловался отцу на соседок по жилому комплексу «Спортивный парк», которые время от времени его задирали.

42-летний россиянин решил вмешаться в ситуацию. На записи видно, что он ударил одну из девочек головой в лицо, назвал ее «мразью», обматерил и стал угрожать.

В региональном управлении МВД заявили, что полиция уже проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее в Екатеринбурге на видео попал голый мужчина, который вечером 2 марта бежал вдоль автотрассы. Семья опознала мужчину по опубликованным в сети кадрам и начала его разыскивать.

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      Мария Борисова
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