Шехбаз Шариф стал новым премьер-министром Пакистана

PTV News: Шехбаза Шарифа избрали новым премьер-министром Пакистана

Новым премьер-министром Пакистана был избран председатель Пакистанской мусульманской лиги Шехбаз Шариф. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал PTV News.

За Шарифа проголосовали 201 из 336 депутатов Национального собрания, нижней палаты пакистанского парламента. Его соперник, генеральный секретарь партии «Движение за справедливость», но избранный в парламент как независимый Омар Аюб Хан, набрал только 92 голоса.

Отмечалось, что заседание Национального собрания началось более чем с часовой задержкой. Ее причиной стала акция протеста, организованная депутатами партии «Единый суннитский совет».

Ранее Шехбаз Шариф уже занимал пост премьер-министра Пакистана в 2022-2023 годах. Он ушел в отставку, когда объявил о проведении досрочных парламентских выборов. По результатам голосования, прошедшего 8 февраля, партия Шарифа получила относительное большинство.