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11:50, 10 августа 2023Мир

В Пакистане распустили парламент ради проведения новых выборов

Премьер Пакистана Шариф досрочно распустил парламент ради новых выборов

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф распустил парламент ради новых выборов. Об этом пишет Reuters.

Этот шаг был прогнозируем, так как полномочия парламента подходят к концу. Однако досрочный роспуск по Конституции дает правительству дополнительный месяц на подготовку к новым выборам.

Ранее бывшего премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к трем годам за коррупцию. Хана признали виновным в незаконной продаже ценностей из государственной сокровищницы, где хранятся подарки, переданные правительственным чиновникам от официальных зарубежных лиц.

Позже выяснилось, что Хан содержится в маленькой грязной тюремной камере, кишащей насекомыми. С таким заявлением выступил его адвокат Наим Панджута.

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    Александр Слабиев
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