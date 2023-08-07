Бывшего пакистанского премьер-министра заключили в маленькую грязную камеру

Reuters: адвокат пожаловался на условия заключения бывшего премьера Пакистана

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан содержится в маленькой грязной тюремной камере, кишащей насекомыми. С таким заявлением выступил его адвокат Наим Панджута. Его цитирует агентство Reuters.

«Это маленькая комната с открытой уборной», — сказал юрист, добавив, что заключенный политик особенно жалуется на кишащих в камере мух и других насекомых.

Ранее сообщалось, что Хана приговорили к трем годам тюремного заключения по делу о коррупции. Экс-премьера признали виновным в незаконной продаже ценностей из государственной сокровищницы (тошаханы), где хранятся подарки, переданные правительственным чиновникам от официальных зарубежных лиц.