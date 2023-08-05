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11:34, 5 августа 2023Мир

Бывшего премьера Пакистана приговорили к трем годам заключения

Бывшего премьера Пакистана Имрана Хана приговорили к трем годам за коррупцию

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Бывшего премьер-министра Пакистана Имрана Хана приговорили к трем годам тюремного заключения по делу о коррупции, сообщает газета Dawn.

Отмечается, что Хана признали виновным в незаконной продаже ценностей из государственной сокровищницы Тошахана, где хранятся подарки, переданные правительственным чиновникам от официальных зарубежных лиц. «Имран Хан намеренно представил фальшивые данные о подарках Тошаханы и был признан виновным в коррупции», — цитируется решение суда.

При этом сам Хан не присутствовал на заседании. Однако после вердикта он был арестован полицией в своей резиденции, а партия PTI, которой руководит Хан, сообщила, что политика должны вскоре перевести в тюрьму. Ожидается, что его доставят в столицу страны Исламабад. Также сообщается об аресте его адвоката.

В августе прошлого года полиция Пакистана обвинила экс-премьера в терроризме. Обвинения были выдвинуты после того, как отстраненный от власти в результате вотума недоверия Имран Хан произнес речь перед сотнями сторонников на митинге в столице, где осудил недавний арест одного из его ближайших помощников.

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    Антон Похиляк
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