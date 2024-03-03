Стало известно о продвижении Российской армии в юго-западной части села Работино

Рогов: Российская армия продвинулась вперед в юго-западной части села Работино

Российская армия немного продвинулась вперед в юго-западной части села Работино Запорожской области. Об этом ТАСС рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, сейчас на данном направлении идут бои сверхвысокой интенсивности. При этом инициатива остается в руках российских военных, подчеркнул Рогов. Он отметил, что армия продвигается вперед и восточнее Работино, со стороны села Вербовое в сторону Малой Токмачки. Председатель движения добавил, что активизировались боевые действия в районе населенных пунктов Жеребянки и Пятихатки к северо-востоку от города Васильевка.

Ранее Рогов сообщил, что Вооруженные силы Украины перебросили подкрепление в район села Работино, чтобы удержать позиции в северной части поселения и попытаться отбить южную часть.