В Крыму показали схему объезда участка «Тавриды»

Министр транспорта Крыма показал актуальную схему объезда участка «Тавриды»

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко опубликовал схему объезда перекрытого участка автомобильной трассы «Таврида». В своем Telegram-канале он призвал автомобилистов пользоваться ею при планировании поездок.

Сейчас отрезок дороги остается перекрытым после масштабной атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории полуострова. Украинские военные запустили по полуострову 38 дронов самолетного типа, все они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

О дальнейшем снятии ограничений власти Крыма обещали сообщить дополнительно.