В округе Приморья ввели особый противопожарный режим

В Хасанском округе Приморья ввели особый противопожарный режим

В Хасанском округе Приморья, где бушуют природные пожары, ввели особый противопожарный режим. Об этом со ссылкой на представителя администрации округа сообщает РИА Новости.

По словам собеседника агентства, был создан оперативный штаб по предупреждению и ликвидации пожаров.

Ранее приморское министерство ГО и ЧС заявило, что пожарным удалось предотвратить переход огня на жилые дома, а всего с 1 по 2 марта в округе было зафиксировано 23 термоточки.

В министерстве добавили, что краснокнижным леопардам в местном национальном парке пока угрозы нет.

Ранее в парке Горького в центре Москвы загорелся деревянный павильон.