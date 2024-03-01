В парке Горького в центре Москвы произошел пожар

МЧС: деревянный павильон загорелся в парке Горького в Москве, пожар потушен

Деревянный павильон загорелся в парке Горького в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Пожар произошел в ночь на пятницу, 1 марта. Возгорание было локализовано, а вскоре огонь потушили. Информации о пострадавших в экстренные службы не поступало.

15 февраля произошел пожар в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве. Из-за огня внутри здания рухнул металлический купол. Огонь перекинулся на несколько соседних зданий. Возгорание произошло на площади 1500 метров. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти. Пострадал один человек.

