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09:11, 15 февраля 2024Россия

При пожаре в здании «Известий» в центре Москвы пострадал человек

Shot: человек пострадал при пожаре в здании «Известий» на Пушкинской в Москве

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

При пожаре в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве пострадал человек. Об этом стало известно Telelgram-каналу Shot.

По его информации, мужчина, пострадавший при пожаре, получил ожог руки. До этого сообщалось о пропавшем без вести при мощном пожаре в столице.

Как уточнили в МЧС, пожар на Пушкинской площади локализовали на площади 1500 квадратных метров. Никто не пострадал, тушение возгорания продолжается.

Пожар в здании на Пушкинской площади начался утром в четверг, 15 февраля. Из-за пожара оказались перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Огонь обрушил внутри здания металлический купол, он также перекинулся на несколько строений во дворе дома. Предварительно, в горящих помещениях может находиться около 70 газовых баллонов.

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      Анастасия Шейкина
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