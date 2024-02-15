Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:16, 15 февраля 2024Россия

Стало известно о пропавшем без вести при мощном пожаре в центре Москвы

Shot: человек пропал без вести при пожаре в здании «Известий» на Пушкинской
Архивное фото

Архивное фото. Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

При мощном пожаре в здании «Известий» на Пушкинской площади в Москве без вести пропал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Другой информации о пропавшем, который мог быть внутри здания, не приводится. Уточняется, что огонь в центре Москвы начал распространяться в здании «Известий», а затем перешел в ночной клуб Lookin Rooms и в бар «Резиденция». Из здания экстренно эвакуировали людей.

Пожар в здании на Пушкинской площади начался утром в четверг, 15 февраля. По последним данным, его площадь составляет 1500 квадратных метров. Из-за пожара перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку.

Огонь обрушил внутри здания металлический купол, он также перекинулся на несколько строений во дворе дома. Предварительно, в горящих помещениях может находиться около 70 газовых баллонов.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бар и ночной клуб сгорели при пожаре в здании «Известий» в Москве

      Россияне назвали главную при оценке собеседника деталь

      Рост курса биткоина объяснили

      Девушка рассказала о неожиданном последствии секса втроем

      Сын Трампа сделал вывод о Байдене после слов Путина

      Посол России в Канале прокомментировал арест Ан-124

      Площадь пожара в центре Москвы выросла почти вдвое

      В России назвали арест Ан-124 «Руслан» в Канаде пиратством

      В ЕС призвали компенсировать фермерам убытки из-за поставок с Украины

      В США один человек погиб в ходе стрельбы после парада Супербоула

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше