Стало известно о пропавшем без вести при мощном пожаре в центре Москвы

Shot: человек пропал без вести при пожаре в здании «Известий» на Пушкинской

При мощном пожаре в здании «Известий» на Пушкинской площади в Москве без вести пропал один человек. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Другой информации о пропавшем, который мог быть внутри здания, не приводится. Уточняется, что огонь в центре Москвы начал распространяться в здании «Известий», а затем перешел в ночной клуб Lookin Rooms и в бар «Резиденция». Из здания экстренно эвакуировали людей.

Пожар в здании на Пушкинской площади начался утром в четверг, 15 февраля. По последним данным, его площадь составляет 1500 квадратных метров. Из-за пожара перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку.

Огонь обрушил внутри здания металлический купол, он также перекинулся на несколько строений во дворе дома. Предварительно, в горящих помещениях может находиться около 70 газовых баллонов.