Площадь пожара в центре Москвы выросла почти вдвое

МЧС РФ: площадь пожара в здании «Известия холл» достигла 1500 кв. м

Площадь пожара, охватившего здание «Известия холл» на Пушкинской площади в центре Москвы, выросла почти вдвое. Об этом сообщили в МЧС России.

«Предварительно, площадь пожара — 1 500 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ведомства. Уточняется, что возгорание произошло в административном здании, которое находилось на реконструкции. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

По данным издания Baza, внутри здания обрушился металический купол. Кроме того, во дворе дома горит уже несколько строений. Источники издания также сообщили, что в помещении могут находиться около 70 газовых баллонов.

Ранее сообщалось, что во время пожара в здании «Известий» сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Изначально отмечалось, что площадь возгорания составляла 800 квадратных метров.