Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:54, 15 февраля 2024Россия

Площадь пожара в центре Москвы выросла почти вдвое

МЧС РФ: площадь пожара в здании «Известия холл» достигла 1500 кв. м
СюжетПожар в Москве
Архивное фото

Архивное фото. Денис Воронин / Агентство «Москва»

Площадь пожара, охватившего здание «Известия холл» на Пушкинской площади в центре Москвы, выросла почти вдвое. Об этом сообщили в МЧС России.

«Предварительно, площадь пожара — 1 500 квадратных метров», — рассказали в пресс-службе ведомства. Уточняется, что возгорание произошло в административном здании, которое находилось на реконструкции. На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

По данным издания Baza, внутри здания обрушился металический купол. Кроме того, во дворе дома горит уже несколько строений. Источники издания также сообщили, что в помещении могут находиться около 70 газовых баллонов.

Ранее сообщалось, что во время пожара в здании «Известий» сгорели бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms. Изначально отмечалось, что площадь возгорания составляла 800 квадратных метров.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бар и ночной клуб сгорели при пожаре в здании «Известий» в Москве

      Россияне назвали главную при оценке собеседника деталь

      Рост курса биткоина объяснили

      Девушка рассказала о неожиданном последствии секса втроем

      Сын Трампа сделал вывод о Байдене после слов Путина

      Посол России в Канале прокомментировал арест Ан-124

      Площадь пожара в центре Москвы выросла почти вдвое

      В России назвали арест Ан-124 «Руслан» в Канаде пиратством

      В ЕС призвали компенсировать фермерам убытки из-за поставок с Украины

      В США один человек погиб в ходе стрельбы после парада Супербоула

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше