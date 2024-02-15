Бар и ночной клуб сгорели при пожаре в здании «Известий» в Москве

Бар и ночной клуб сгорели во время пожара в здании «Известий» в Москве

Бар «Резиденция» и ночной клуб Lookin Rooms сгорели во время пожара в здании «Известий» на Пушкинской площади в Москве. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

На данный момент один человек не выходит на связь — он мог быть внутри здания. Сейчас на месте работают пожарные. Пока возгорание локализовать не удалось — огонь продолжает распространяться.

Из-за пожара перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку.

Telegram-канал Mash уточняет, возгорание в «Известия холл» началось во внутреннем дворе. Пожару присвоен третий ранг сложности. Площадь составляет около 800 квадратных метров.

О начале пожара в здании «Известия холл» на Пушкинской площади сообщалось ранее утром в четверг, 15 февраля.