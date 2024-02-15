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05:57, 15 февраля 2024Россия

В Москве загорелось здание «Известия холл»

На Пушкинской площади в Москве загорелось здание «Известия холл»

В Москве загорелось здание «Известия холл» на Пушкинской площади. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Внутри здания сильный пожар, а с крыши валит густой черный дым. На место происшествия приехало несколько машин МЧС. Информации о пострадавших нет.

13 февраля в Москве произошел пожар на заводе МиГ, который находится на Ленинградском проспекте. Возгорание началось на втором и третьем этажах здания, где находится реконструированный цех, который пристроен к действующему корпусу завода.

Ранее сообщалось, что жители районов юго-востока Москвы сообщили об огненном зареве в небе. Позже выяснилось, что причиной вспышки стал полыхающий факел нефтеперерабатывающего завода.

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      Марина Совина
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