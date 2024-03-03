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13:52, 3 марта 2024Силовые структуры

В петербургском отеле найдены тела двух мужчин

«Известия»: в отеле петербургского поселка Парголово найдены тела двух мужчин

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В отеле петербургского поселка Парголово найдены тела двух мужчин. Об этом со ссылкой на источник сообщают «Известия».

Согласно данным газеты, мужчины 1990 и 1996 годов рождения найдены лежащими на диване. Тела отправлены в морг, где специалисты должны выяснить, что произошло с мужчинами.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что в городе сотрудники полиции задержали 49-летнего местного жителя, который подозревается в летальном избиении супруги.

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      Иван Потапов
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