Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:23, 3 марта 2024Россия

В РПЦ назвали условия присутствия мигрантов в России

Патриарх Кирилл заявил, что мигранты не должны создавать угроз для русских

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Мигранты не должно создавать угроз для национальной идентичности России и русских. Об этом на Всемирном фестивале молодежи заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводятся на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Он подчеркнул, что иностранцы всегда должны помнить, в какую страну приехали, и уважать ее традиции и обычаи. Мигрантам также не стоит формировать свои национальные гетто, агрессивно настроенные к окружению.

Ранее стало известно, что в Обнинске Калужской области 73-летней местной жительнице запретили регистрировать мигрантов в своих квартирах после того, как она прописала в них почти 11 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные уничтожили еще один Abrams на Украине

      В РПЦ назвали условия присутствия мигрантов в России

      Политолог высказался о вероятности расформирования НАТО

      ВСУ атаковали дроном поселок в Курской области

      Глава РПЛ сделал заявление о выступлениях осужденного игрока в «Спартаке»

      Роскомнадзор заблокировал словарь жестовых языков

      Чешские дипломаты застряли в Индии из-за проблем с самолетом

      Валиева сделала заявление о допинге

      Стали известны подробности уничтожения еще одного танка Abrams на Украине

      Россия добровольно сократит добычу и поставки нефти

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше