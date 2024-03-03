В РПЦ назвали условия присутствия мигрантов в России

Патриарх Кирилл заявил, что мигранты не должны создавать угроз для русских

Мигранты не должно создавать угроз для национальной идентичности России и русских. Об этом на Всемирном фестивале молодежи заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, его слова приводятся на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Он подчеркнул, что иностранцы всегда должны помнить, в какую страну приехали, и уважать ее традиции и обычаи. Мигрантам также не стоит формировать свои национальные гетто, агрессивно настроенные к окружению.

Ранее стало известно, что в Обнинске Калужской области 73-летней местной жительнице запретили регистрировать мигрантов в своих квартирах после того, как она прописала в них почти 11 тысяч человек.