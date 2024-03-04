100-летняя пенсионерка отметила свой 25-й день рождения

В США родившаяся 29 февраля 100-летняя пенсионерка отметила 25-й день рождения

100-летняя жительница США, родившаяся 29 февраля, отметила 25-й день рождения. Об этом сообщает издание USA Today.

Несмотря на то что у Мэри Лиа Форсайт из штата Оклахома было 100 дней рождения, она считает, что по-настоящему праздновала только 25 из них, так как родилась 29 февраля в високосный год. Родственники женщины всегда старались сделать так, чтобы она не чувствовала себя обделенной, и отмечали ее праздник 27 февраля, 28 февраля или 1 марта.

Пенсионерка заявляет, что прожила долгую и увлекательную жизнь. Еще в школе она познакомилась с будущим мужем и быстро поняла, что хочет связать жизнь именно с ним. В итоге они прожили вместе 68 лет и родили двоих детей. До выхода на пенсию Форсайт работала секретарем в нескольких компаниях и обладала высокими навыками стенографии и машинописи.

Как рассказала именинница, она выросла в религиозной семье. Форсайт начала читать Библию и ходить в церковь еще в детстве. По словам женщины, она помнит день, который навсегда связал ее с верой. Форсайт было шесть лет, и она слушала речь проповедника в церкви. Он говорил о том, что Бог любит и прощает всех, кто просит Его войти в их сердца. «Я подошла к алтарю и встала на колени. Я попросила Иисуса войти в мое сердце, а затем вернулась на свое место. Я никогда не жалела об этом, скажу я вам. Это была замечательная жизнь», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что жительница Шотландии отметила 100-летний юбилей и раскрыла секрет своего долголетия. Женщина живет в доме престарелых, где отпраздновала очередной день рождения в кругу друзей и родных.

