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19:16, 4 марта 2024Ценности

41-летнюю Светлану Ходченкову обругали в сети за вульгарную позу на фото

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса Светлана Ходченкова поделилась откровенным фото и была обругала в сети. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркало, сидя на краю кровати. На ней атласное платье зеленого цвета и открытые босоножки на шпильке. На размещенном кадре видно, что звезда раздвинула ноги и показала нижнее белье.

Поклонники не оценили снимок и раскритиковали артистку за вульгарную позу. «Полное разочарование. Мораль, стыд, где вы?», «Когда показывать больше нечего», «Что с ней происходит в последнее время?», «Всегда смотрю на вас с удовольствием, но сегодня как-то стало неприятно. К чему это?», «Это для чего выставлено? Еще одна не в ту дверь зашла?», — возмутились они.

В то же время были и те подписчики, которые решили встать на защиту кумира. «Такой красивой женщине нечего стесняться», «Красиво и сексуально», «Изящно», «Как по мне она все равно сексуальна. От нее не несет пошлостью, а сексуальностью», «Красивая», — писали они.

В декабре 2023 года пользователи сети обругали ассирийско-американскую телеведущую и бизнесвумэн Ларсу Пиппен за вульгарную позу на фото с отдыха. Тогда 49-летняя знаменитость поделилась кадром, на котором она позировала перед камерой в черном бикини, широко раздвинув ноги.

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      Карина Черных
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