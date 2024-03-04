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14:58, 4 марта 2024Мир

60 процентов американцев усомнились в умственных способностях Байдена

AP: 60 процентов опрошенных граждан США усомнились в интеллекте Байдена

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

60 процентов опрошенных граждан США заявили, что сомневаются в умственных способностях действующего американского президента Джо Байдена. Об этом со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с исследовательским центром NORC, сообщает агентство Associated Press (AP).

Согласно полученным данным, 6 из 10 респондентов «не уверены» или «совсем не уверены», что память и интеллект Байдена позволяют ему справляться с возложенными на него обязанностями на президентском посту. Отмечается, что доля сомневающихся в ментальном здоровье Бадйена увеличилась на 10 процентов по сравнению с 2022 годом.

Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Байден — «психически и физически неполноценный человек».

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      Глеб Бажуткин
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