Адвокат Лидии Шукшиной раскрыл детали суда ее дочерей за права на работы отца

Адвокат Лидии Шукшиной заявил о возможном примирении ее дочерей в суде

Адвокат народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник раскрыла детали судебного разбирательства между ее дочерями Ольгой и Марией за права на произведения их отца, писателя и режиссера Василия Шукшина. Об этом она сообщила в разговоре с порталом «Страсти».

По словам юриста, в ходе заседания представители обеих сторон заявили о возможности примирения. При этом позиции сторон пока не заслушивались судом в полной мере, так как предварительное судебное заседание носило технический характер, подчеркнула собеседница издания.

Адвокат добавила, что мнение матери Ольги и Марии может стать решающим в ходе судебного спора. «Доводы Ольги Васильевны в данный момент более основаны на справедливости, чем на законе», — отметила Вербицкая-Линник, заявив, что позиция народной артистки РСФСР будет озвучена на следующем заседании, которое состоится 4 апреля.

О том, что Ольга и Мария Шукшины будут судиться за права на произведения отца, стало известно ранее. Народная артистка передала все права дочери Марии. Ольга планировала оспорить этот договор.