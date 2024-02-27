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10:57, 27 февраля 2024Культура

Дочери Шукшина решили судиться за произведения отца

Дочери Шукшина Мария и Ольга решили судиться за права на произведения отца

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Дочери писателя и режиссера Василия Шукшина Ольга и Мария будут судиться за права на произведения отца. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина передала все права актрисе Марии Шукшиной. Ольга Шукшина планирует оспорить этот договор. Заседание суда между родственницами назначено на 4 марта в Таганском суде Москвы.

Ранее сообщалось, что Лидия Федосеева-Шукшина почти перестала ходить из-за необратимой болезни суставов. У артистки был диагностирован остеопороз обоих коленных суставов второй степени. По словам врачей, коленные суставы Федосеевой-Шукшиной деформированы, а ноги актрисы сгибаются максимум на 90 градусов.

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      Варвара Кошечкина
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