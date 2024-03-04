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20:49, 4 марта 2024Экономика

АвтоВАЗ оценил эффективность утильсбора

«АвтоВАЗ»: повышение утильсбора не остановило экспансию китайского автопрома

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Повышение утилизационного сбора на автомобили в России в 2023 году не смогло остановить экспансию китайского автопрома на рынок РФ. Об этом заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, его слова приводит РИА Новости.

«Повышение утильсбора, которое было в середине прошлого года, не охладило пыл, не охладило ситуацию», — оценил он эффективность меры властей.

По словам главы отечественного автопроизводителя, конкуренция с брендами из КНР выросла, особенно в тех классах, где их модельный ряд пересекается с «АвтоВАЗом». Соколов отметил, что скидки, которые предлагают китайские компании, в два-три раза превышают размер утильсбора.

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Ранее Минпромторг сообщил, что по итогам января-февраля в России продали в общей сложности 221 261 новый автомобиль (возрастом до трех лет). Показатель превысил уровень того же периода 2023-го на 64 процента.

Значительный прирост (плюс 23 процента в годовом выражении) продемонстрировала и реализация новых российских машин — за первые два месяца 2024 года было продано более 95 тысяч авто отечественного производства.

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