Тренер волейбольной команды совратила школьника и занялась с ним сексом

В США школьный консультант занялась сексом с подростком и попала под суд

В США попала под суд школьный консультант из штата Северная Каролина, которая совратила подростка. Об этом сообщает WLOS.

29-летнюю Джессику Патрик Финли взяли под стражу вечером в среду, 28 февраля. Женщину обвинили в том, что она завела близкие отношения с одним из школьников, а позже занялась с ним сексом.

Финли работала в одной из школ округа Мак-Дауэлл. Она занимала должность тренера волейбольной команды, а также являлась школьным консультантом. В ее задачи входила помощь ученикам в учебе и выборе будущей профессии. На следующий день после ареста она была уволена.

Администрация школы выступила с официальным заявлением, в котором отчиталась об увольнении Финли и пообещала содействовать полицейскому расследованию. В учебном заведении отказались раскрывать иные подробности дела.

В данный момент Финли находится в тюрьме округа. Ей назначен залог в размере 600 тысяч долларов (54,9 миллиона рублей).

Ранее в Австралии учительница старшей школы из штата Западная Австралия занялась сексом с бывшим учеником и лишилась профессии на три года. Женщина преподавала у подростка в 2020-2021 годах, когда он был в 10 и 11 классах.

