Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 4 марта 2024Из жизни

Тренер волейбольной команды совратила школьника и занялась с ним сексом

В США школьный консультант занялась сексом с подростком и попала под суд

Фото: Роман Кручинин / Коммерсантъ

В США попала под суд школьный консультант из штата Северная Каролина, которая совратила подростка. Об этом сообщает WLOS.

29-летнюю Джессику Патрик Финли взяли под стражу вечером в среду, 28 февраля. Женщину обвинили в том, что она завела близкие отношения с одним из школьников, а позже занялась с ним сексом.

Финли работала в одной из школ округа Мак-Дауэлл. Она занимала должность тренера волейбольной команды, а также являлась школьным консультантом. В ее задачи входила помощь ученикам в учебе и выборе будущей профессии. На следующий день после ареста она была уволена.

Материалы по теме:
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку» Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
«Пригласил в гости, чтобы исправить оценку»Как российский учитель безнаказанно совращал и спаивал своих учеников
26 мая 2022
«По закону или по понятиям?» Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
«По закону или по понятиям?»Обвиненный в педофилии знаток «Что? Где? Когда?» вновь вернулся в игру. Почему он избежал наказания?
5 апреля 2021

Администрация школы выступила с официальным заявлением, в котором отчиталась об увольнении Финли и пообещала содействовать полицейскому расследованию. В учебном заведении отказались раскрывать иные подробности дела.

В данный момент Финли находится в тюрьме округа. Ей назначен залог в размере 600 тысяч долларов (54,9 миллиона рублей).

Ранее в Австралии учительница старшей школы из штата Западная Австралия занялась сексом с бывшим учеником и лишилась профессии на три года. Женщина преподавала у подростка в 2020-2021 годах, когда он был в 10 и 11 классах.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Во Франции обнародовали список военной помощи Украине

      Россиянка побывала в Узбекистане и призвала остерегаться красивых мужчин

      Продолжающий заниматься сексом в 66 лет мужчина удивился неожиданной перемене

      Зарплатные предложения в России выросли

      Тренер волейбольной команды совратила школьника и занялась с ним сексом

      Украинского дипломата объявили в розыск за слова о русских

      Раскрыты последствия здорового голодания для организма

      На Неделе моды состоялся показ с голыми моделями в колготках вместо одежды

      Бузова намекнула на новые отношения и попросила помочь с датой свадьбы

      В Германии детям показали ролик про мечтающую попасть на Украину ракету

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше