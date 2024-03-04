В США акула набросилась на 11-летнюю девочку и укусила ее за ногу

В США галапагосская акула атаковала 11-летнюю девочку, которая занималась серфингом на Гавайях. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел днем 2 марта в округе Гонолулу. Юная серфингистка каталась на доске недалеко от берега, когда на нее набросилась хищная рыба и укусила за левую ногу. Пострадавшая сумела самостоятельно добраться до берега, после чего ее передали врачам скорой помощи.

Медики осмотрели ее и пришли к выводу, что рана неопасна для жизни. После этого родители девочки отказались везти ее в больницу. Позже один из очевидцев рассказал сотрудникам береговой охраны, что незадолго до происшествия видел в воде «нечто похожее на небольшую галапагосскую акулу».

Власти решили установить на пляже специальные знаки, предупреждающие купальщиков о возможной опасности.

Галапагосские акулы встречаются по всему миру у берегов тропических островов. Эти смелые и активные хищники часто охотятся большими стаями и считаются опасными для человека. Их длина может достигать 3,7 метра. В местах обитания галапагосских акул дайверам не рекомендуют погружаться без защитной клетки.

Ранее в Индии тупорылая акула заплыла в реку Вайтарна в штате Махараштра и напала на мужчину, который собирал хворост. Хищная рыба набросилась на него, когда он вошел в воду.

